Kolda : la cellule PASTEF de Ndiobene répond à l’appel du Président de la République par une journée de reboisement

Kolda a vibré, ce dimanche 24 août, au rythme d’une forte mobilisation citoyenne autour de l’environnement. La cellule PASTEF de Ndiobene, sous l’impulsion de sa coordonnatrice, Madame Marietou Diao Coly, a organisé une vaste journée de reboisement, couplée à une campagne de sensibilisation, pour un Kolda plus vert et plus vivable.

L’activité, placée sous le parrainage de Dr Cheikh Omar Diedhiou, Directeur de la promotion du développement territorial, s’inscrit dans la dynamique lancée par le Président de la République, qui a récemment invité les citoyens à planter davantage d’arbres.

Sous le slogan évocateur « Planter, c’est semer demain », des dizaines de jeunes plants de manguiers ont été mis en terre. Selon Madame Coly, il ne s’agit pas seulement de planter mais aussi d’assurer le suivi : « Planter, c’est important, mais entretenir l’est encore plus », a-t-elle rappelé avec insistance.

La coordonnatrice a également exhorté les populations à développer une véritable culture écologique, seule garantie d’un avenir plus vert, plus respirable et plus vivable pour les générations futures.

Par cette initiative, la cellule PASTEF de Ndiobene entend contribuer à la lutte contre la déforestation et les effets du changement climatique, tout en donnant corps à l’appel national en faveur de la reforestation.