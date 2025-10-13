Kolda : la fédération départementale du PDS invite Karim Wade à rentrer au Sénégal

La fédération départementale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Kolda a lancé un appel solennel à Karim Meissa Wade pour qu’il mette fin à son exil et regagne le Sénégal « dans les meilleurs délais ». Cet appel a été formulé au terme d’une rencontre tenue le week-end dernier entre les responsables communaux et les militants du Fouladou.



Lors de cette réunion politique, les participants ont exprimé leur profond regret quant à leur alliance passée avec l’Alliance pour la République (APR) dans le cadre des dernières élections législatives. Une alliance jugée aujourd’hui « préjudiciable » par les responsables locaux du parti.



« Cette connexion avec Benno Bokk Yaakaar nous a vraiment porté préjudice », a reconnu Baye Guellele Thiam, secrétaire général chargé de la communication et de l’information de la fédération départementale du PDS de Kolda. Il a rappelé, non sans amertume, que « depuis 1978, le PDS n’est jamais resté à l’Assemblée nationale sans groupe parlementaire ».



Face à cette situation, la fédération entend désormais redynamiser la base militante dans la région de Kolda. Pour ce faire, un programme de remobilisation a été annoncé. Il prévoit la tenue de trois grands meetings dans les arrondissements Dabo, Dioulacolon et Saré Badji. Ces initiatives seront suivies de rencontres régionales à Médina Yoro Foulah et Vélingara dans les prochains mois, dans le but de « redonner vie et vigueur au parti ».



En toile de fond, l’appel pressant à Karim Meissa Wade résonne comme une invitation à incarner le renouveau du PDS et à préparer, dès à présent, le retour du parti sur le devant de la scène politique nationale.