Kolda : le Gouverneur de région appelle à des « Navetanes » sans violences

Lors de la prière de Tabaski célébrée ce samedi 7 juin à Kolda, le Gouverneur Moustapha Ndiaye a lancé un appel solennel à l’endroit des jeunes, des responsables sportifs et de l’ensemble des acteurs du mouvement « Navetane » (pratiques sportives informelles très populaires au Sénégal) : « Le Navetane ne doit pas être émaillé de violences ».



Le chef de l’exécutif régional a rappelé l’esprit originel de ce championnat national populaire de football organisé chaque année pendant les grandes vacances. « Le Navetane doit être un moment de fraternité, d’union des cœurs », a-t-il déclaré avec insistance. Selon lui, au-delà de la compétition sportive, cet événement est un levier essentiel pour la cohésion sociale et l’implication citoyenne des jeunes.



Moustapha Ndiaye a également tenu à souligner l’importance du rôle des jeunes dans les dynamiques de développement local et national. « Ce mouvement doit mobiliser la jeunesse autour des enjeux nationaux, autour des enjeux de l’heure », a-t-il insisté, invitant les associations sportives et culturelles (ASC) à faire preuve de responsabilité et de maturité.



Dans une région où le football de quartier attire des foules enthousiastes, mais parfois aussi des tensions, le gouverneur a rappelé que « le mouvement Navetane est fait pour raffermir les relations entre les jeunes, animer nos quartiers et villages, et offrir un cadre d’épanouissement et de développement des talents ».



Son appel fait écho aux préoccupations croissantes sur la recrudescence de violences verbales et physiques qui entachent parfois ce rendez-vous tant attendu. Il invite ainsi chacun à œuvrer pour préserver l’essence même du Navetane : une fête populaire, communautaire et pacifique au service de la jeunesse sénégalaise. »