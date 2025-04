Kolda : le Ministre Mountaga Diao met en garde les jeunes contre "les pirogues de la mort"

À l'occasion de la prière pascale célébrée à la cathédrale de Kolda, le Ministre Mountaga Diao, représentant de l’État, a marqué les esprits par un discours vibrant à l'endroit de la jeunesse sénégalaise.

Il a exhorté les jeunes à tourner le dos aux "pirogues de la mort", ces embarcations de fortune qui symbolisent les migrations périlleuses vers l'Europe, pour plutôt s'engager activement dans la construction de la nation.

"Restez dans notre pirogue Sunugaal pour bâtir ensemble notre souveraineté. Vous n'êtes pas l'avenir du pays mais le présent. C'est avec vous qu'on va bâtir et développer ce pays", a-t-il lancé devant une assemblée attentive .

Le ministre a également salué l’exception sénégalaise, caractérisée par une cohabitation pacifique et harmonieuse entre les différentes confessions religieuses. Une richesse qu’il appelle à préserver et valoriser, dans un monde souvent secoué par des tensions identitaires.

La présence du pouvoir temporel à cette célébration religieuse n’est pas passée inaperçue. Elle a été chaleureusement saluée par l’évêque de Kolda, Monseigneur Jean Pierre Bassène, qui n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude :

"De mémoire des 25 ans du diocèse, c'est la première fois qu’un ministre vient spontanément participer à notre célébration. J’en suis très satisfait. Ailleurs, ce n’est pas chose rare", a-t-il souligné.

Ce moment fort, empreint de spiritualité et de symboles d’unité nationale, réaffirme la volonté de l’État de renforcer les liens avec toutes les composantes de la société et de promouvoir un vivre-ensemble fondé sur le respect, la solidarité et l’engagement collectif.