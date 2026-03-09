Thérèse Faye Diouf (député): «Les Sénégalais ont vécu la plus grande déception politique par rapport à ce régime»

Dans un contexte de crise politique et de «cohabitation douce» entre le Président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, l’opposition continue ses critiques sur la gouvernance du pays. Députée-maire de la commune de Diarrère (ouest, région de Fatick) Thérèse Faye Diouf a estimé, ce lundi 09 mars, que «les Sénégalais ont vécu la plus grande déception politique» avec l’arrivée au pouvoir du duo Diomaye-Sonko, au micro d'iRadio.



«Je pense que les Sénégalais ont vécu la plus grande déception politique par rapport à ce régime», a-t-elle estimé. Poursuivant son analyse, l’ancienne ministre trouve aussi «prématuré» le débat qui cristallise les tensions autour d’une éventuelle candidature à la présidentielle de 2029. «Si les deux dirigeants se mettent à se focaliser sur qui va être candidat en 2029 alors qu’aujourd’hui les populations les attendent sur des solutions à leur situation, cela pose problème », a-t-elle affirmé.



L’élue de Fatick a notamment évoqué les difficultés rencontrées dans le secteur agricole. Elle souligne que de nombreux producteurs se retrouvent sans accompagnement pour la commercialisation de leurs récoltes. « Que ce soit les producteurs d’oignons ou de pommes de terre, aujourd’hui ils n’ont vu personne pour la commercialisation de leurs récoltes. Dans le monde paysan, pour l’arachide également, nous savons qu’aujourd’hui rien n’a été vendu », a-t-elle regretté.



Thérèse Faye Diouf a également pointé du doigt la situation préoccupante dans l’enseignement supérieur. Elle rappelle les événements tragiques ayant conduit au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, dans un contexte de contestation lié au paiement d’arriérés de bourses. Pour la parlementaire, cet épisode illustre les tensions persistantes au sein du système universitaire, alors que d’’autres secteurs sont également touchés par des mouvements sociaux. «Nous pouvons parler de la grève des syndicats. Je pense qu’au niveau des enseignants il y a une grève, mais aussi dans la santé et dans les transports. Il y a beaucoup de questions qui devraient mobiliser davantage le gouvernement que des questions politiques», a-t-elle soutenu.



Cette sortie du membre du Groupe parlementaire Takku Wallu Senegaal (opposition) intervient 48 heures après une cérémonie de réorganisation de la Coalition Diomaye Président, où le chef de l’Etat a invité ses soutiens à se mettre en ordre pour les batailles électorales futures, alors que son Premier ministre se prépare de son côté pour la présidentielle de 2029.