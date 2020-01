Kolda : un déficient mental retrouvé pendu

Boubacar Diallo, né en 1992, a été retrouvé, pendu à une serviette dans sa chambre, au quartier Sikilo Ouest, à la lisière de Kolda, au sud du pays. Son corps sans vie en état de décomposition, a été découvert lundi dans la soirée.



« C’est dans sa chambre que sa dépouille a été retrouvée, une serviette nouée au cou et l’autre bout accroché au sommet », ont informé ses proches qui soulignent que le défunt qui passe pour un déficient mental, n’avait pas donné signe de vie depuis le week-end dernier.



Alertés, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les services d’hygiènes se sont déployés sur les lieux. Après avoir désinfecté les lieux et ses alentours, les soldats du feu ont acheminé la dépouille à la morgue de l’hôpital. Une enquête est ouverte.