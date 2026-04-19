Kolda : une centaine de personnes renforcées sur les "droits humains et la masculinité positive"

Ce week-end, une centaine de maris et de frères de femmes accompagnées par l’association Guné ont pris part à une session de renforcement des capacités axée sur les droits humains et la promotion de la masculinité positive. Cette initiative vise à encourager un changement de comportements au sein des ménages, en faveur d’un meilleur équilibre dans la répartition des responsabilités familiales.



Selon Madame Awa Kandé Diao, présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et facilitatrice de la session, cette activité répond à un besoin crucial. « Il s’agit de permettre à ces hommes d’exercer pleinement leur devoir de solidarité et de soutien envers ces femmes. L’objectif est qu’elles soient moins submergées par les travaux domestiques et qu’elles disposent de plus de temps à consacrer aux études, à la formation et aux activités génératrices de revenus », a-t-elle expliqué.



À travers cette démarche, les organisateurs entendent contribuer au renforcement économique des familles. En effet, une meilleure implication des hommes dans les tâches domestiques et les décisions familiales devrait favoriser l’autonomisation des femmes, notamment celles qui sont épouses ou sœurs des participants.



Madame Diao insiste également sur l’importance du dialogue au sein des foyers. « Il est surtout question de renforcer cette cible pour améliorer les relations entre hommes et femmes dans les familles, afin de permettre des prises de décisions concertées », a-t-elle ajouté.



Les participants, pour leur part, ont salué cette initiative. Abdoulaye Diop, chef de ménage résidant au quartier Polyvalent, s’est dit satisfait de la formation. Selon lui, « cette initiative de l’association Guné va beaucoup contribuer au renforcement des activités génératrices de revenus des femmes et à leur autonomisation ».



À l’issue de cette session, les organisateurs espèrent voir émerger des comportements plus inclusifs et solidaires au sein des ménages, gage d’un développement harmonieux et durable des communautés.



A rappeler que cette session s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet de renforcement de l'économie sociale, solidaire et écologique dans la ville de Kolda. Un projet mis en œuvre avec l'appui de la Fondation Guné et la Mairie de Barcelone en Espagne.