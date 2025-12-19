Kolda : une convoyeuse déférée après la saisie de psychotropes et de 2 kg de chanvre indien

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kolda, relevant de l’OCRTIS, a déféré une femme présentée comme convoyeuse de drogue, à la suite d’une importante saisie mêlant produits psychotropes et chanvre indien.



Selon la Police nationale, l’opération a débuté au poste frontalier de Kalifourou. Lors d’un contrôle de routine sur un véhicule de transport de marque Rexton, les agents de la Brigade commerciale de la Douane ont découvert trois tubes de fer suspects dans l’habitacle. L’anomalie de poids et le bruit d’objets mobiles à l’intérieur ont poussé les agents à les ouvrir.



Ils y ont découvert 200 plaquettes de Tapentadol (soit 2 000 comprimés) et huit seringues, soigneusement dissimulées.



La même source renseigne que le chauffeur du véhicule a indiqué que ces objets lui avaient été remis par un intermédiaire de transport, mais qu'il était en contact avec la propriétaire. Sous la coordination des agents, un rendez-vous a été fixé au garage de Manda Douane. Pensant récupérer sa marchandise après le point de contrôle, la mise en cause s'est présentée sur les lieux, où elle a été immédiatement interpellée par les agents en civil après avoir confirmé être la propriétaire des tubes.



Transférée à la BRS de Kolda pour la suite de l'enquête, la suspecte a vu ses bagages passés au peigne fin par les enquêteurs de l'OCRTIS. La vigilance des éléments a été attirée par un extincteur présentant des traces de soudure récente et un polissage suspect à sa base.



L’ouverture forcée de l’appareil a permis de découvrir une seconde cache contenant 2 kg de chanvre indien.



Lors de son interrogatoire, la mise en cause a reconnu les faits, précisant que la drogue était destinée au marché de Diamniadio. Elle a été déférée devant le parquet pour « trafic international de drogue et produits psychotropes ». L'enquête se poursuit pour identifier les fournisseurs dans le pays frontalier.