Kopar Express : Des pirates informatiques compromettent l’identité des donateurs de Pastef

Des pirates informatiques ont réussi à s'emparer de la base de données des donateurs de Pastef et sont actuellement en train de la vendre sur le dark web, renseigne « Les Échos ». Parmi les informations divulguées, les noms, prénoms, numéros de téléphone et numéros de carte des bienfaiteurs ont été compromis. Une situation qui n’a pas manqué de provoquer la colère et l’inquiétude chez les concernés.



À en croire le journal les donateurs seraient maintenant exposés à « des risques potentiels de fraude et d'usurpation d'identité ». Pastef, dirigé par Ousmane Sonko organise de nombreuses campagnes de financement participatif pour soutenir ses activités.



Mais ces campagnes ont été compromises. Des pirates informatiques ont réussi à s'emparer des données des donateurs et à les vendre sur le dark web. Cette fuite de données a été découverte après que certains donateurs ont signalé des activités suspectes sur leurs comptes bancaires.



Les autorités sénégalaises ont été alertées. Une enquête a été ouverte pour retrouver les responsables de cette attaque.



