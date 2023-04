Korité 2023 : l’imam de l’UCAD invite à préserver la paix et à la stabilité du pays

L’imam de la mosquée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a dirigé ce vendredi, la prière de l’Aïd el-Fitr. Dans son prêche, Ababacar Cissé Diop invite à préserver la paix et à la stabilité du pays en évitant le saccage des biens publics. Il appelle l’Etat à faire preuve de responsabilité et demande au juge de trancher en toute impartialité.



« Les gouvernants en prenant les décisions, qu’ils essayent de bien les étudier afin que ça n’impactent pas de façon malheureuse les autres. Mais aussi, les gouvernés s’ils réclament quelques choses ou revendiquent leur droit qu’ils le fassent dans la paix et la stabilité. On peut réclamer des choses sans pourtant heurter ni prendre la vie d’autrui ou faire des destructions », a déclaré le guide l’imam dans son sermon.





Ababacar Cissé Diop invite la nation à un changement de comportement et appelle au respect des chefs religieux. D’après lui, ce sont des « régulateurs de la société ».



Dans son sermon, le coordinateur du Comité des imams de la Grande mosquée de l’UCAD a laissé entendre que la justice joue un grand rôle dans la paix et la stabilité du pays. Il a également demandé au juge de trancher en toute impartialité.