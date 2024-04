Korité 2024 : l’Imam de la mosquée de l’UCAD invite les autorités à renforcer la sécurité et à lutter contre la vie chère

Dans son sermon à l’occasion de la prière de l’Aid el fitr marquant la fin du Ramadan, l’Imam de la mosquée de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Ababacar Cissé Diop, a invité le gouvernement à renforcer les fondements de la sécurité et du vivre ensemble au Sénégal. Il a invité ce mercredi, les gouvernants à œuvrer pour la diminution des prix des denrées de première nécessité et du loyer.



« Nous recommandons au nouveau gouvernement de renforcer les fondements et les bases de la sécurité, de la stabilité et du vivre ensemble. Renforcer aussi les principes de la justice, de l’équité, de la transparence, de l’objectivité et du jugement équitable. Oeuvrer pour la diminution des denrées de première nécessité et du loyer », a déclaré l’imam Diop.



L’Imam Diop a plaidé la cause de la jeunesse, laquelle, selon lui, « représente la force et l’avenir de la société ». Il indique que les « autorités compétentes doivent prendre soin d’elle et lui donner des orientations ».



Il a également recommandé la mise sur pied d’un « système éducatif complet, répondant aux aspirations sociales, culturelles et économiques de notre pays ».



Le religieux a appelé les citoyens à adopter un changement de comportements. « Nous avons changé de gouvernants, mais cela ne veut pas dire que c’est fini. Nous aussi, nous devons changer nos comportements comme l’a enseigné le Coran », a dit l’imam Ababacar Cissé Diop.