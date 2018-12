Koulibaly très ému par le geste des supporters Napolitains "Ce jour restera à jamais gravé dans mon coeur"

Kalidou Koulibaly, le défenseur incontournable de Naples a reçu des soutiens suite aux attaques racistes dont il a été victime lors du déplacement au stade de l’Inter. Et c’est un grand mouvement de solidarité qui s’est créé lors de la réception de Vologna, où tous les supporters ont souhaité lui manifester leur soutien.Aux gradins du stade de Sao Paolo, de nombreux portraits du joueur, mais également des masques à son effigie et des pancartes de soutien ont été brandis par les supporters présents. Le hashtag #SiamoTuttiKoulibaly (#noussommestousKoulibaly) a même vu le jour sur Twitter.Cette fois, le respect a triomphé et Koulibaly a souhaité manifester sa reconnaissance via un message posté sur les réseaux sociaux, accompagné d’une galerie d’images qui résumaient les différentes attentions à son égard. « Les émotions de ce jour et cette victoire resteront à jamais gravées dans mon Cœur: merci », a écrit le joueur du club italien sur son compte officiel instagram.