Koumpentoum : six bouchers arrêtés pour tentative de vente de viande impropre à la consommation

Six (6) bouchers, répondant aux initiales S. A. Sow, S. Fall, S. Babou, A. Babou, A. Niang et A. Aïdara, ont été arrêtés par les gendarmes de la brigade territoriale de Koumpentoum pour vente de viande impropre à la consommation.



Cette opération a pu être menée grâce à l’exploitation d’un renseignement. Dans la matinée de samedi, rapporte Seneweb, un inspecteur de l’élevage, après avoir examiné un bœuf, a déclaré sa viande impropre à la consommation. Après son départ, les six bouchers ont discrètement acheminé l’animal vers l’abattoir. Après l’avoir dépecé, ils ont dissimulé la viande dans des sacs en vue de sa commercialisation. Alertés, les gendarmes de Koumpentoum sont intervenus et les ont arrêtés en flagrant délit.



À l’heure actuelle, les mis en cause sont en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de mise en vente de viande impropre à la consommation. Ils devraient être déférés ce mardi devant le tribunal de grande instance de Tambacounda, selon la même source.