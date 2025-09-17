Koungheul : la dépouille d’un homme retrouvé dans un puits à Diam-Diam

Un drame s’est produit mercredi matin à Diam-Diam, village de la commune de Saly Escale, dans le département de Koungheul. Le corps sans vie d’un homme a été repêché dans un puits, selon une source administrative contactée par l'Agence de presse sénégalaise (APS).





La victime, décrite par les habitants comme souffrant de troubles mentaux, a été découverte par les villageois avant l’arrivée des autorités. Sa dépouille a été transférée au poste de santé de Saly Escale pour les constats d’usage.





Après les formalités médicales, le corps a été remis à la famille afin d’être inhumé. Une enquête locale devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de ce décès tragique.

