Koungheul: la population manifeste contre les « coupures intempestives » d’électricité

Des secteurs d’activité au « ralenti, des pertes de matériels, de vols de bétails, des agressions » entres autres, à cause du manque d’électricité, plusieurs raisons expliquent la colère de ces manifestants, à en croire Cheikh Sow, président de l’Association des tailleurs de Koungheul, qui affirme avoir « perdu quatre moteurs » de ses machines à coudre d’une valeur de « 200.000 Fcfa ».



« Depuis plus d’une année, nous vivons la même et les mêmes difficultés. Et au lieu d’apaiser la colère des populations en trouvant des solutions idoines pour nous sortir de l’obscurité, ils nous disent que ces coupures intempestives de courant ne révèlent pas de leur niveau », déplore Mme Seck.



Selon des manifestants, cette situation est causée par « les autorités du pays, à savoir le président Macky Sall », qui n’a pas mis « les hommes qu’il faut à la place qu’il faut. Koungheul est en retard par rapport aux autres départements du pays », trouvent-ils.



Ces populations se disent « prêtes » à mener le combat jusqu’au bout en vue de trouver une solution à leur préoccupation, avant de remettre un mémorandum, à la fin de la manifestation, au préfet du département, qui a promis de « rendre compte à qui de droit ».