Kylian Mbappé révèle enfin le secret ce sa célébration

« En fait, ce n’est pas moi qui l’ai trouvée, c’est mon petit frère, a expliqué la révélation de cette Coupe du monde en Russie, Kylian Mbappé.



« Avec mon petit frère, c'est parti de rien, d'un chambrage fraternel à la Playstation. Il marque un but et il célèbre en faisant ça. Cinq minutes après, il met pause et il me dit : 'Kylian, tu pourrais faire ça en match'. Je lui ai dit : 'Tu veux que je la fasse ? Ok, je la ferai'. C'est arrivé à Dortmund, je l'ai fait. Il était content. Je lui ai dit : 'Maintenant, je te la vole, c'est la mienne »