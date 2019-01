L'APIX alerte les populations et annonce le début de la mise sous tension des voies du TER

L'Agence des grands travaux de l'Etat (APIX) a, dans un communiqué, alerté tous les habitants et usagers des routes traversant l'emprise du Train Express Régional (TER) que les essais dynamiques et de mise sous tension de la ligne électrique alimentant le fameux train vont démarrer.



Ainsi, les voies traversant cette infrastructure, qui sera inaugurée dans moins d'une dizaine de jours, seront fermées du samedi 5 janvier 2019 à 22 heures au dimanche 6 janvier 2019 à 13 heures ;

Egalement du lundi 7 janvier 2019 à 22 heures au mardi 8 janvier à 6 heures du matin;

Aussi du mardi 8 janvier à 22 heures au mercredi 9 janvier à 6 heures du matin;

Enfin, du lundi 14 janvier de 6 heures du matin à 22 heures.



L'APIX informe que des passages à niveau provisoires routiers existants seront ouverts et alternés en dehors des périodes de fermeture mentionnées. Aussi, des cheminements piétons provisoires et sécurisés, distants en moyenne de 325 mètres ont été aménagés le long de la ligne. Un dispositif sécuritaire sera mis en place pour faciliter la circulation au niveau des zones concernées.

Pour terminer, l'agence a demandé aux "populations riveraines de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité mises en place".