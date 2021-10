L’AS Douanes s’impose difficilement devant la Jeanne d’Arc (72-71) et soulève sa 8e coupe du Sénégal

Les supporters qui se sont déplacés nombreux pour suivre la finale de la coupe du Sénégal opposant l’AS Douanes à la Jeanne d’Arc ce dimanche à Marius Ndiaye ont suivi un beau spectacle, un bon match, une belle opposition qui s’est jouée jusqu’aux ultimes secondes.



Les deux équipes ont réussi une première période explosive. Dés le premier round, la JA en maillot bleu et blanc ont montré leur ambition dans ce duel en s’imposant sous la raquette et dribblant la défense de l’adversaire. Elle réussit à remporter le quart temps (19-18). Moins inspirés durant ces 10 minutes, l’ASD va retrouver son adresse. Dés le début du 2e quart temps, Cheikh Bamba Diallo signe 3 tirs primés qui permettent à son équipe de devancer sur le score et creuser le score. Il sera le bourreau de la JA durant ce match avec 6 tirs à 3 points réussis sur 9 tentatives. A la pause, son équipe mène 38-32.



Les deux équipes vont livrer un véritable duel au retour des vestiaires. Un jeu plus défensif où les hommes du coach Mamadou Gueye Pa Bi vont tirer leur épingle du jeu avec 18 points inscrits contre 14. Habitués à disputer les finales, ils vont jouer toutes leurs cartes jusqu’à la fin. La Jeanne d’Arc a lancé une armada offensive lors du dernier quart temps où elle inscrit 25 points contre 16 pour les Vert et Blanc. Une belle performance qui sera toutefois insuffisante.



L’AS Douanes remporte le match avec un point d’écart. Le capitaine Alkaly Ndour soulève le trophée de la coupe du Sénégal. Un huitième titre pour le club qui est champion en titre. Notons qu’il l’a remporté en 2000, 2004, 2006, 2011, 2012, 2017, 2019 et 2021.



La finale s’est déroulée sous la présence du ministre des sports Matar Ba qui a remis le trophée du vainqueur de la coupe du Sénégal 2021, mais aussi le président de la BAL Amadou Gallo Fall.



