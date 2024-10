Ce plan se concentre sur cinq grands thèmes : « Univers extrême », « Ondes gravitationnelles spatio-temporelles », « Panorama Soleil-Terre », « Planètes habitables » et « Exploration scientifique de l’espace ». Il identifie également 17 domaines prioritaires, tels que la détection des ondes gravitationnelles dans l’espace, l’exploration des corps du système solaire et l’étude des systèmes de circulation terrestre.



Ces thèmes scientifiques sont si complexes qu'ils dépassent l’entendement commun et peuvent être qualifiés d'inédits. Si ce plan est mené à bien, la Chine ouvrira la voie à une nouvelle ère technologique dans des domaines tels que l'astronomie, la physique, la cosmologie et l'exploration spatiale.



Un contraste avec les projets de l'Occident



Si un tel plan avait été annoncé par les gouvernements occidentaux, il serait fort probable qu'il ne soit qu'un prétexte pour obtenir des votes ou financer des projets budgétaires, plutôt qu’un engagement sérieux. Ce scepticisme repose sur le fait que de nombreuses promesses de l'Occident ne se réalisent jamais, servant davantage des objectifs politiques.



Par exemple, le programme Artemis des États-Unis, lancé en 2017, devait être un projet international de coopération pour explorer la Lune avec des robots et des missions humaines. Il était prévu d'envoyer une mission habitée autour de la Lune d'ici 2024 et d’établir une base permanente sur la Lune avant 2028.



Cependant, la réalité est bien différente : il n’y a toujours pas eu de mission habitée autour de la Lune. De plus, à ce jour, deux astronautes américains restent bloqués sur la Station spatiale internationale, sans pouvoir revenir sur Terre.



La Chine prend les devants sur les technologies avancées

Les États-Unis ont également vanté leurs projets dans des domaines tels que les canons électromagnétiques et les armes hypersoniques. Pourtant, la Chine a aujourd’hui développé ces technologies à un niveau opérationnel, tandis que les États-Unis ont abandonné leur projet de canon électromagnétique en 2022, et la mise en service de leurs armes hypersoniques reste indéterminée.



Le plan de développement spatial chinois : Une vision pragmatique et réalisable

Le Plan de développement à moyen et long terme des sciences spatiales nationales (2024-2050) s'inscrit dans la tradition des avancées scientifiques de la Chine : il est élaboré sur la base de résultats déjà obtenus dans les domaines concernés.



Contrairement aux récits scientifiques irréalistes que l’on peut parfois entendre, certaines de ces technologies, autrefois perçues comme des fantasmes, pourraient devenir réalité dans les prochaines années.



Alors que de nombreux pays se trouvent enlisés dans des conflits partisans, des guerres régionales, des débats idéologiques ou des pratiques d’exploitation coloniale, la Chine oriente déjà son regard vers les étoiles et l’univers lointain.



Le fait que la Chine devienne un leader de la civilisation et de la technologie est une chance pour le monde entier.



Un espoir pour un avenir meilleur



Nous avons assisté à trop d'années d’exploitation du tiers-monde par l'Occident, où le progrès technologique a été utilisé pour monopoliser les ressources et consolider la domination hégémonique. Seule une puissance non occidentale comme la Chine peut offrir au monde un avenir différent et plus prometteur.