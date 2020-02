L’Aéroport Dakar Blaise Diagne premier aéroport accrédité en Afrique

L’aéroport Dakar Blaise Diagne vient de voir ses efforts couronnés de succès en matière d’amélioration continue de l’expérience clients. L’aéroport vient d’être le premier aéroport africain accrédité par l’ACI Monde à travers son programme « Airport Customer Experience Accreditation ». Cela quelques semaines seulement après la réussite de l’audit certification ISO 9001v2015 qui démontre l’aptitude de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’infrastructure à fournir des services conformes aux exigences de ses clients notamment les passagers de l’aéroport Dakar Blaise Diagne et les compagnies aériennes. Cette accréditation vient confirmer les actions d’amélioration continue apportées par l’aéroport et ses partenaires pour offrir une meilleure satisfaction aux passagers.



Pour parler de « l’Airport Customer Experience Accreditation », il s’agit d’un programme d'accréditation à plusieurs niveaux développé par l’ACI Monde (Airports Council International) pour guider les aéroports vers l'excellence dans la gestion de l'expérience client. Le programme d'accréditation a deux objectifs principaux. Dans un premier temps, fournir un cadre commun avec un processus d'examen / d'audit à plusieurs niveaux, guidant les aéroports dans la gestion de l'expérience clients. Mais aussi servir d’outil pour communiquer et promouvoir les efforts de l’aéroport pour améliorer son expérience clients auprès des parties prenantes (compagnies aériennes, passagers, régulateurs, etc.).



Cette accréditation qui s’ajoute dans le lot des certificats de l’Aéroport Dakar Blaise Diagne après seulement deux ans d’exploitation, résulte de sa démarche qui fait de l’expérience client une “PRIORITE” dans ses objectifs stratégiques. D’où une batterie d’actes posés, principalement la mise en place depuis janvier 2019 du comité « Customer Expérience » de l’aéroport mais aussi l’adhésion durant la même période aux enquêtes ASQ (Airport Service Quality).



L’ASQ est un programme d’enquêtes de satisfaction clients piloté par l’ACI Monde pour évaluer l’expérience des passagers, faire du benchmarking et se comparer avec les autres aéroports au niveau mondial, toujours comme finalité « l’amélioration de l’expérience clients ».