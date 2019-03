L'Afrique du Sud veut apporter le soutien de la SADC au Sahara occidental

Les rapports de force ont récemment changé sur le dossier sahraoui. Le Maroc a effectué un important lobbying ces dernières années et réintégré l’Union africaine et plusieurs pays, y compris certains de la région australe, ont gelé leur relation avec le mouvement indépendantiste sahraoui.



C’est pour tenter de rééquilibrer ce rapport de force en faveur de ses alliés sahraouis que Pretoria veut apporter le soutien de la région australe au Sahara occidental. Les Sud-africains sont bien décidés à mettre à profit les discussions entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario. Elles ont repris il y a quelques mois sous l’égide des Nations unies, après six années d’interruption.



L’Afrique du Sud, qui considère le Sahara occidental comme l’un des derniers territoires colonisés du continent africain, estime qu’un soutien à la cause sahraouie est plus que jamais nécessaire.



D’autant plus que le mandat de la Minurso, la mission des Nations unies au Sahara occidental, qui garantit un cessez-le-feu dans la région, arrive à échéance le mois prochain et que l’administration américaine s’est opposée à son renouvellement pour un an.



On ne peut parler d’Afrique post-coloniale, si le Sahara occidental est toujours occupé par le Maroc, a rappelé la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Lindiwe Sisulu. « Nous sommes ici pour une cause juste. Et nous notons avec tristesse que le peuple Sahraoui lutte toujours pour ses droits. Bien que l’ONU joue un rôle actif dans la résolution de ce problème, nous, membres de la SADC avons décidé d’être solidaire dans leurs efforts. Et ce tant que nos frères et sœurs sahraouis ne pourront exercer leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance », a déclaré Lindiwe Sisulu.