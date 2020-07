L'Agent Thierno Seydi révèle pourquoi Habib Diallo n'a pas rejoint Tottenham: Mourinho veut faire de lui la...

Auteur d’une excellente saison pour sa première en Ligue 1, Habib Diallo est pisté par plusieurs clubs. Et cela ne date pas de cet été. Lors du dernier mercato hivernal, l’international sénégalais était sur les tablettes de Tottenham. Mais, il n’a pas pu rejoindre les Spurs et son agent a donné les raisons.



Dans le viseur de Tottenham l’hiver dernier, l’attaquant du FC Metz n’a pas fait le grand bond. Il a finalement terminé sa saison avec les Grenats. Dans une interview accordée à Wiwsport, Thierno Seydi, l’agent du joueur a fait savoir que l’attaquant n’a pas rejoint les Spurs en raison de son statut. José Mourinho veut faire de lui la doublure d’Harry Kane.



Ayant un bon de sortie, Habib Diallo devrait rejoindre une formation plus huppée. A en croire Seydi, le joueur de 25 ans est toujours suivi par le technicien portugais mais aussi par des clubs allemands et italiens.



En Ligue 1 cette saison, Diallo a inscrit 12 buts et délivré 3 passes décisives en 26 rencontres.