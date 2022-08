L'Anacim annonce des orages et pluies sur une bonne partie du pays ce samedi après-midi

Ces orages et pluies débuteront dès cet après-midi sur ces dernières localités citées. Par ailleurs, un amas nuageux entrainant des orages et pluies se situe actuellement à la frontière Est et devrait intéresser cette matinée et en début d’après-midi le Sénégal oriental.

Les conditions météorologiques resteront favorables à des orages et pluies d’intensités variables sur une bonne partie du pays notamment sur les régions Sud-ouest, Centre, sur la Petite Côte et Dakar, annonce l'Anacim dans son bulletin ce samedi.