L’Arabie Saoudite vise Mohamed Salah et Kevin De Bruyne

Cet hiver, l’Arabie Saoudite a enflammé le mercato. Cristiano Ronaldo (37 ans) est arrivé du côté d’Al Nassr. Mais d’autres joueurs ont été approchés à l’image de Lionel Messi (35 ans), qui va faire l’objet d’une offre XXL d’Al Hilal. On évoque un salaire de 300 millions d’euros par an, alors que le PSG veut le prolonger. Mais l’Argentin n’est pas le seul à être courtisé.



Skysports, par Footmercato, révèle que les clubs de Saudi Pro League ont deux autres joueurs dans leur viseur. Il s’agit de Kevin De Bruyne (31 ans, Manchester City) et Mohamed Salah (30 ans, Liverpool). Les deux stars de Premier League ont été approchées si on se fie aux informations du média anglais.