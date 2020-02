L’Association des étudiants sénégalais en Chine réclame le rapatriement immédiat de leurs camarades de Wuhan

Les 600 mille Fcfa octroyés par Macky pour chacun des étudiants mis en quarantaine dans la province de Wuhan, depuis le début de l’épidémie du Coronavirus ne peuvent pas les sauver. « Les compatriotes de Wuhan vivent dans des conditions extrêmement difficiles avec un risque de contagion constant et leur liberté confisquée. Ce sentiment d’insécurité et de psychose pèse de plus en plus lourd sur leurs têtes », lit-on dans le communiqué de l’AESC. Ces étudiants d’ajouter: « face à cette situation, nous réclamons leur rapatriement immédiat de Wuhan ».