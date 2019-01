L’Ecurie de Modou Lô veut la révocation d’Aziz Ndiaye

La relation se délaisse à nouveau entre l’écurie Rock Energie et Aziz Ndiaye. Le Staff de Modou Lo, très en verve contre les combines du frangin de Baye Ndiaye; membre du comité directeur du Cng, a adressé hier jeudi, une correspondance intitulée « lettre ouverte aux ministres des Sports ». Cette note, avec ampliations au président du Cng et aux amateurs de la lutte, signée par Biram Gning, manager de Rock Energie, dénonce la proximité du sieur Ndiaye avec Balla Gaye 2. M. Gning demande aussi la révocation de l’agent Balla Gaye 2, qui est Aziz Ndiaye, du comité directeur du Cng, selon "Les Echos".



«La lutte ne mérite pas ce genre de comportement ni ce genre d’individu»



Une attitude qu’il qualifie de déplorable et ignoble et qui ne fait pas honneur à notre sport. «Notre sport ne mérite pas ce genre de comportement, ni ce genre d’individu qui n’a aucun respect des valeurs. Nous avons jugé nécessaire de tirer la sonnette d’alarme, car nous savons tous l’intérêt que vous attachez au respect des valeurs qui doivent guider la pratique sportive», relate le document. «Personne n’a obligé Aziz Ndiaye à être membre du Cng, mais en intégrant cette structure, il se devait de se soumettre en toutes circonstances aux règles éthiques et déontologiques qui la régissent et régissent cette noble discipline», souligne-t-il.



«Avec son esprit partisan, Aziz n’a plus sa place au Cng



En outre, Aziz Ndiaye est libre d’être avec qui il veut, mais sa position en tant que membre du Comité directeur du Cng aurait dû lui éviter certains comportements et le pousser à adopter une attitude exemplaire. «Car la morale du sport se situe dans le respect des règles, celui des autres et de soi-même». Autant de raisons qui ont poussé l’écurie de Modou Lô à réclamer le départ d’Aziz Ndiaye du Cng. «Aziz Ndiaye, par son ingérence dans ce combat, a démontré devant tout le Sénégal qu’il avait des intérêts personnels et était bien lié à l’une des parties : Balla Gaye 2. Nous pensons donc qu’avec son esprit partisan, il n’a plus sa place au sein du Cng», conclut-t-il.