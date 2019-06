L’Etat interdit la rencontre convoquée par Salif Sadio à Diouloulou

L’Etat du Sénégal a interdit la rencontre convoquée par le chef rebelle Salif Sadio ce samedi à Diouloulou, une commune située à environ 80 km au nord-ouest de Ziguinchor, en Basse-Casamance, dans le sud du pays. Pour cause, une telle rencontre doit être autorisée par les autorités.



Selon la Rfm, le lieu qui devrait abriter cet endroit était complètement inaccessible. Des hommes armés jusqu’aux dents patrouillaient dans tous les quatre côtés de la zone et dispersaient le moindre rassemblement. Sur place, ce sont des bâches et des chaises vides qui sont visibles.



Les autorités demandent à Salif Sadio de se conformer aux lois pour organiser une telle manifestation. Cette rencontre, si elle était tenue, serait la 3ème du genre, après celles de Koundioughor et Thionk Essyl.