L'Éthiopie affirme avoir planté 353 millions d’arbres en une journée

Certaines critiques évoquent une opération de communication alors que le pays traverse une crise économique, sociale et politique. Plus que mettre un jeune arbre en terre, un conseiller du Premier ministre explique qu'il s'agissait aussi de montrer l'unité du pays, sa capacité à se mobiliser autour d'une cause, sans distinctions politiques ou communautaires.



Cette journée du 29 juillet s'inscrit en tout cas dans le plan lancé en mai dernier par Abiy Ahmed. Il prévoit de planter quatre milliards de jeunes pousses d'ici la fin de la saison des pluies fin septembre, début octobre.



Une initiative pour lutter contre le réchauffement climatique



Cette initiative doit permettre à l'Éthiopie de lutter contre le réchauffement climatique tout en économisant des dollars, ceux que le pays dépense pour importer du bois. Certains experts doutent toutefois de la possibilité d'atteindre le chiffre de quatre milliards.



Surtout, ils rappellent que cela fait dix ans que des campagnes de reboisement sont lancées, mais que leurs effets restent modestes, car le suivi manque et beaucoup d'arbres meurent. Sur ce point, le gouvernement fédéral éthiopien s'est engagé à ne pas répéter les erreurs passées.