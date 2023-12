L'Initiative de Réflexion et d'Action Socialiste (IRAS) condamne "la forfaiture du samedi" et annonce un point de presse ce dimanche

L'Initiative de Réflexion et d'Action Socialiste (IRAS) annonce qu'elle organise un point de presse au restaurant Big FAIM à Thiès, le Dimanche 24 Décembre 2024, à partir de 12h. Cet événement réunira les membres de l'IRAS, les sympathisants, les représentants des médias et autres acteurs de la scène politique sénégalaise.



Le point de presse sera l'occasion pour l'IRAS de partager ses perspectives, ses objectifs et sa position après les derniers événements. Nous aborderons également les questions politiques et sociales qui préoccupent notre pays.



Mais avant ce point de presse, l'un des responsables de l'IRAS de dénoncer la forfaiture dont leur organisation était victime samedi dernier. "Nous condamnons fortement la forfaiture de samedi dernier où la maison du parti a été souillée", a-t-il lancé.