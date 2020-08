L'Inter lance l'assaut pour convaincre Lionel Messi, le dilemme Paulo Dybala pour la Juventus

L'Inter ne lâche pas Lionel Messi



La Gazzetta dello Sport relance la rumeur Lionel Messi à l'Inter. Avec les déboires de l'Argentin à Barcelone, le journal au papier rose estime que c'est «le bon moment pour lancer l'assaut» ! Le joueur pense à un départ, et s'il y a une possibilité de le convaincre, c'est maintenant ! Mais les Nerazzurri ne seront pas seuls à tenter leur chance dans ce dossier, puisque Manchester City voudrait réunir le sextuple Ballon d'Or et Pep Guardiola, précise le journal transalpin. Alors que la Pulga est annoncée dans le viseur de l'Inter depuis des mois, l'équipe d'Antonio Conte n'a jamais eu une fenêtre de tir aussi grande pour réaliser le coup du siècle !



Paulo Dybala sacrifié par la Juve ?



À Turin, c’est l'avenir de Paulo Dybala qui est au centre des attentions ! Après son élimination en Ligue des champions, la Juve est aussi en plein bouleversement. Et l'Argentin pourrait être sacrifié pour que la Vieille Dame puisse faire des économies. Tuttosport annonce que la Joya est «dos à dos avec la Juve» ! Soit il reste à la Juve cette saison et part gratuitement en 2022 à la fin de son contrat, soit il part tout de suite et rapporte un beau chèque à ses dirigeants. Un véritable dilemme pour les Turinois qui doivent prendre la bonne décision : miser sur l'avenir et Paulo Dybala ou être plus pragmatique avec Cristiano Ronaldo !



Cavani se rapproche de Benfica



On termine ce tour de la presse au Portugal avec des nouvelles d'Edinson Cavani ! L'Urugayen se rapproche de Benfica et selon A Bola, «il est même en chemin pour rejoindre Lisbonne». Son frère et agent a déclaré que le transfert était en bonne voie même si rien n'était encore signé. Libre depuis son départ du PSG, El Matador est proche de retrouver un club qui se veut ambitieux pour la saison prochaine. Le joueur devrait rentrer d'Uruguay dans les prochains jours et pourrait être présenté par les Aigles dans la semaine. Benfica réaliserait un énorme coup et continuerait son mercato très ambitieux après les arrivées de Vertonghen, Everton et Waldschmidt.



