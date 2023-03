L’Intersyndicale des travailleurs du pétrole et du gaz dépose un préavis de grève

Une grève plane sur le secteur des hydrocarbures et de ses activités connexes. La menace est de l’Intersyndicale des travailleurs du pétrole, du gaz et de ses activités connexes au cours de son point de presse.



«Nous allons dès ce vendredi déposer un préavis de grève sur la table du gouvernement pour dire halte à ces caméras de surveillance et pour exiger l’applicabilité de la convention collective des hyfocarbures et la hausse des salaires», a fait savoir le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs, du pétrole, du gaz et des activités connexes (Sntpgac), Mathurin Sagna dans les colonnes du journal Walfadjri.



Et le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs, des transports hydrocarbures et poids lourds du Sénégal (Sntthpls) Cheikh Faye de renchérir : «Ce qui est clair, c’est qu’après le dépôt du préavis de grève, si les autorités ne font rien, nous serons obligés d’aller en grève pour nous faire entendre.»



Parlant de leurs difficultés, Mathurin

Sagna dénonce le problème des caméras sur les camions. «Nous avons un problème avec Total qui nous impose des caméras dans les transports d’hydrocarbures. Une situation qui indispose les chauffeurs qui n’ont plus droit à l’intimité», selon lui. Et, ajoute Cheikh Faye,

«nous disons halte à ces caméras de surveillance dans ces camions qui stressent et violent l’intimité du chauffeur. Nous avons saisi toutes les autorités sur la question dont la Commission de protection des données personnelles. Mais, nos correspondances sont restées vaines».



Autres manquements déplorés par ces

syndicalistes, c’est le refus par certains

employeurs d’appliquer la nouvelle convention du pétrole et du gaz et de revoir à la hausse les salaires. Sous ce rapport, Cheikh Faye a demandé à l’Etat de signer l’arrêté d’extension de la Convention et de revoir à la hausse les

salaires face à la cherté de la vie.