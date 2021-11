L’Ipres annonce une augmentation des pensions pour les retraités à la fin de l’année

Les retraités qui perçoivent leurs pensions au niveau de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) peuvent se frotter les mains. Le montant de leurs pensions sera augmenté à la fin de l'année.



C'est Mamadou Racine Sy qui a fait la révélation tout en revenant sur le projet de modernisation et d'harmonisation des systèmes d'information des institutions de l'ores et de la caisse de sécurité sociale

(Css) dénommé Ndamli.



Ce projet, selon lui, renvoie aux cartes biométriques de paiement que l'Ipres va distribuer à ses allocataires. Sa mise en œuvre sera à coup sur la solution idéale pour une meilleure délivrance du service public de la sécurité sociale.



Racine Sy, qui n'a pas manqué de saluer le travail accompli par le directeur général de

l'Ipres, Amadou Lamine Dieng, a lancé un appel aux agents de l'institution et de la Css. « Il nous faut revoir notre train de vie au niveau de nos institutions. Il faut que nous puissions réduire notre train de vie Ainsi, c'est un plan d'économie à grande échelle que nous devons avoir », a-t-il recommandé.



M. Sy s'exprimait en marge de la finale de l'intégration, dotée d'une coupe en son nom et opposant les agents de l'Ipres à ceux de la Css. Une manifestation qui visait à magnifier la mise en œuvre du projet Ndamli. Il a saisi l'occasion pour remercier le groupe Catalyst qui a travaillé avec les deux institutions dans le cadre de ce projet.