L'Iran a exécuté au moins 834 personnes en 2023, chiffre sans précédent depuis 2015 (ONGs)

L'Iran a exécuté au moins 834 personnes en 2023, soit une augmentation «alarmante» de 43% par rapport à 2022 et le chiffre le plus haut depuis 2015, selon le rapport annuel des ONG Iran Human Rights et Ensemble contre la peine de mort publié mardi. «C'est la seconde fois en 20 ans que le nombre d'exécutions dépasse le seuil de 800 par an», soulignent dans ce 16e rapport sur la peine de mort en Iran ces ONG, qui dénoncent un chiffre «effroyable» et «une situation du pays extrêmement préoccupante».