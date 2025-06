L'Iran a lancé une attaque contre la base américaine d'al-Udeid au Qatar

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a lancé l'opération "Basharat al-Fath" lundi, selon la chaîne de télévision iranienne Irib News.

Après les frappes américaines du week-end sur des sites nucléaires iranien, Téhéran a visé lundi en représailles la base d'al-Udeid au Qatar.



Baptisée "Operation Basharat al-Fath" ,"Annonciation de la victoire", elle a visé la plus grande base militaire américaine de la région. Selon les media Qatari, 3 missiles auraient atteint leur cible, et 3 autres auraient été abattus par les missiles sol-air Patriot.



La base américaine d'al-Udeid comptait près de 40 avions militaires le 5 juin, la plupart d'entre eux ont été déplacés entre le 5 et le 19 juin, selon des images satellites de Planet Labs PBC.



Le président américain Donald Trump avait averti que toute base américaine attaquée exposerait l'Iran à de fortes représailles.

Selon le New York Times, l'Iran a coordonné l'attaque au missile de cette nuit avec des responsables qataris et a prévenu à l'avance de l'imminence des lancements afin de minimiser le nombre de victimes, selon trois responsables iraniens au fait des plans.



Doha a pourtant déclaré par la voix de son ministre des Affaires étrangères se réserver le droit de riposter à ce qu'elle qualifie "d'agression iranienne flagrante".



Le Qatar a pourtant toujours entretenu de bonnes relations avec Téhéran. Le trafic aérien fortement perturbé Un peu plus tôt, le Qatar a fermé son espace aérien par sécurité et jusqu'à nouvel ordre. La base aérienne d'Al Udeid, n'est en effet située qu'à 10 km de l'aéroport de Doha.