L’Italie consternée par la mort subite de Souleymane Ndione, jeune gardien de but sénégalais

Souleymane Ndione, un gardien de but de 19 ans, a été retrouvé sans vie au domicile de son oncle à Milan. Promesse du football, il a joué comme gardien de but parmi les amateurs du Salento de la Renaissance Réfugiés de Carmiano dans la province de Lecce, où il avait commencé à cultiver le rêve de pouvoir percer dans le football, relate Italy 24 press.



Le média italien rapporte que Ndione est mort à Milan dans la maison de son oncle où il se trouvait depuis environ un mois, attendant de retourner dans le Salento.



La mort du jeune gardien consterne tous ceux qui l’ont connu, à commencer par les coéquipiers et l’entraîneur qui se sont immédiatement occupés pendant lever les fonds nécessaires envoyer le corps dans son pays d’origine.



Grand avenir

Ndione Souleymane s’est immédiatement illustré par son athlétisme et ses excellents réflexes. Les réalisations sportives ils n’avaient pas tardé à venir avec la victoire du championnat lors de l’édition 2021, où le meilleur gardien du tournoi.



Il avait participé aux tournois nationaux organisés par le Progetto Rete organisé par la FIGC secteur jeunesse et scolaire.



« Nous sommes choqués, la mort de notre Souleymane, ça nous coupe le souffle. Il avait été accepté dans le projet SAI de Carmiano pour mineurs étrangers non accompagnés alors qu’il n’avait que 16 ans. Un jeune homme dans la fleur de l’âge, plein de rêves et d’espoirs. La passion du football et l’envie de jouer dans un club prestigieux pendant pouvoir aider sa famille au Sénégal », a communiqué son ancienne entité, les Réfugiés de Rinascita après sa disparition.