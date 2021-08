L'Italie s'agite pour le transfert de Thuram à l'Inter, Tottenham fait jaser après son humiliation en Ligue Europa Conférence

L'attaque de l'Inter sur Thuram



Du côté de la Serie A, c'est un attaquant français qui fait les gros titres. En effet, la rumeur Marcus Thuram à l'Inter agite tous les quotidiens transalpins. À l'image de La Gazzetta dello Sport qui titre : «boum boum Thuram». Pour le journal au papier rose, cette nouvelle fait l'effet d'une bombe du côté du club lombard. Et d'après La Gazzetta, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach est un choix direct de l'entraîneur, Simone Inzaghi. «Il y a aussi un Thuram pour l'Inter», placarde le Quotidiano Sportivo en couverture, précisant qu'il était «une solution possible pour l'attaque» des Nerazzurri. Même son de cloche en Une de Tuttosport qui parle de «rapprochement» entre Thuram et l'Inter.





La désillusion des Spurs fait réagir en Angleterre



En Angleterre, c'est Tottenham qui fait parler, après avoir chuté lors de ce match de barrage aller de Ligue Europa Conférence. Une défaite surprise (1-0) sur la pelouse de Paços de Ferreira, au Portugal. Une mauvaise performance pour les Spurs, qui fait couler beaucoup d'encre outre-Manche, à l'image de Metro qui évoque déjà une «chute» pour Tottenham. Un faux-pas que le journal anglais explique notamment par le nombre énorme de changements par rapport au dernier match des Spurs, en Premier League, lors de la victoire contre Manchester City, dimanche dernier. Cela fait également les gros titres du Daily Mirror. Pour le tabloïd, c'était des Spurs «désorganisés» qui ont perdu hier, alors que la valise d'Harry Kane est déjà prête pour Manchester ! Le Daily Mail aussi fait dans le champ lexical de l'aéronautique mais évoque de son côté un «crash» pour l'équipe de Tottenham !



Le Barça veut blinder Pedri !



Enfin, au FC Barcelone, on compte bien chouchouter sa nouvelle pépite. Car depuis quelque temps, Pedri est l'une des jeunes pousses qui brillent le plus en Catalogne, encore plus après le bel été du Blaugrana avec la sélection. Ce vendredi, il fait la Une de Sport, et selon le journal, son club compte bien le verrouiller. Pas question de se faire chiper un tel talent ! Le Barça voudrait ainsi le prolonger, et de manière durable. On parle ici d'un contrat rallongé de 4 ans, afin d'assurer son futur en Catalogne. Un accord pourrait être trouvé entre Pedri et le FC Barcelone durant le mois de septembre, annonce au passage le journal.