L'Italie s'enflamme pour l'avenir de CR7, le chantier du Barça en défense

Le message énigmatique de Cristiano Ronaldo enflamme l'Italie



Cristiano Ronaldo a laissé un message énigmatique sur ses réseaux sociaux au côté de sa nouvelle Rolls-Royce Ghost avec le message suivant : ««Decision day ». En Italie, c'est toute la presse transalpine qui s'enflamme au sujet de son futur. «Compte à rebours CR7», titre Tuttosport en ce lundi matin. Car l'avenir du quintuple Ballon d’Or chez les Bianconeri est toujours incertain, à un an de la fin de son contrat. Si le dernier capocannoniere sort d'une belle saison d'un point de vue personnel, elle fut bien plus compliquée sur le plan collectif où son rêve de soulever une nouvelle Ligue des Champions avec la Vieille Dame reste l'objectif premier. Du côté des dirigeants, on semble déterminer à conserver le Portugais même si un départ n'est pas totalement à exclure pour économiser son salaire astronomique. Le compte à rebours est lancé pour CR7.



Opération dégraissage en défense au Barça



Direction l'Espagne où le FC Barcelone est toujours en mission afin de libérer de la masse salariale pour la prolongation de Lionel Messi. La révolution ne s'arrête pas là en Catalogne puisqu'un ménage se prépare en défense comme l'explique Sport. Les dirigeants catalans envisagent d'ouvrir la porte à plusieurs départs. Clément Lenglet et Sergiño Dest sont concernés, tout comme le placardisé Samuel Umtiti. Si ces départs venaient à être actés, le Barça se pencherait dès lors sur le profil d'un défenseur polyvalent.



Course contre la montre pour Marcus Rashford



Marcus Rashford passera-t-il par la case opération ? C'est la question que se pose l'Angleterre pour l'attaquant phare de Manchester United. Depuis fin 2020, le joueur de 23 ans traîne une gêne à l'épaule. Le plan initial était de se faire opérer après l'Euro 2020 avec les Three Lions. Un passage sur le billard le priverait du début de saison 2021-2022. Un retour sur les terrains ne s'effectuerait pas avant octobre prochain. Une absence qui inquiète forcément l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui a demandé de la patience à son joueur concernant sa décision de se faire opérer, comme le rapporte le Manchester Evening News. «Il n'a peut-être pas besoin d'être opéré», a déclaré le coach mancunien ces derniers jours.