L’OM et Rennes ont trouvé un accord pour le transfert de Mbaye Niang

Rennes et Marseille ont trouvé un accord pour le transfert de M'Baye Niang, selon nos confrères de Canal Plus. Le montant de la transaction tourne autour de 20 millions d’euros, si l’on en croit au journaliste Dominique Armand.



Le transfert de l’attaquant international sénégalais du Stade Rennais à l’Olympique de Marseille est, depuis plusieurs semaines l’un des sujets les plus discutés dans les médias sportifs français.