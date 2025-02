« L’ONCAV n’a jamais été politique et ne sera jamais politique », Amadou Kane

Le président de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV), Amadou Kane, a invité les Sénégalais à faire preuve de patience dans la gestion du nouveau régime. L’invité du Jury Du Dimanche de ce 9 février a par ailleurs rappelé que l’ONCAV n’est pas une entité politique. De l'avis du patron des Navétanes, « l’ONCAV n’a jamais été politique et ne sera jamais politique ».



« Si nous devons attendre jusqu’à demain pour obtenir ce que nous espérions aujourd’hui, cela vaut la peine. Mais si, après cette attente, nous n’obtenons pas ce qu’on doit espérer, alors cela ne vaut pas la peine. Mais ce qui est évidant est que tout doit se faire dans le calme, dans la sérénité, sans qu’il y ait aucune difficulté », a déclaré Amadou Kane.



Interrogé sur la capacité du gouvernement à être à la hauteur des attentes, le président de l’ONCAV de préciser : « Moi, je ne cherche pas à savoir s’ils sont à la hauteur ou non. Vous savez dans l’ONCAV il y a tous les partis politiques. Il y a des gens qui sont de l’Apr, du PS, du PDS. À l'Assemblée nationale l’actuel, le président de la commission jeunesse et sport, c’est un président de Zone à Koungheul. Il y a aussi des gens qui sont dans l’opposition ».



Toujours sur la question des subventions publiques, Amadou Kane a tenu à dissocier ses opinions personnelles de son rôle institutionnel. « Ce que je dis ici n’engage que moi. L’ONCAV n’a jamais été politique et ne sera jamais politique. Nous, on est un démembrement de l’Etat. Nous ne sommes pas du Pastef. Nous sommes une association reconnue d’utilité publique », a-t-il rappelé.



Par ailleurs, l’invité du JDD souhaite qu’il y ait un « développement au Sénégal ».