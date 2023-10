L'ONU met en garde contre un écroulement de «l'ordre civil» dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a augmenté le nombre de ses troupes qui entrent dans la bande de Gaza, a annoncé dimanche son porte-parole. « Durant la nuit (de samedi à dimanche), nous avons augmenté » le nombre des forces de l'armée à entrer dans la bande de Gaza « et elles se sont jointes à celles qui se battent déjà là-bas », a déclaré le général Daniel Hagari. « Nous augmentons graduellement les opérations terrestres et l'étendue de nos forces dans la bande de Gaza », a-t-il précisé.



La stratégie de l'armée israélienne « est de détruire définitivement le Hamas », estime Peer de Jong, ancien colonel des troupes de Marine et vice-président de l’Institut de formation Themiis. Il est l’invité de RFI ce matin pour faire le point sur la situation militaire et diplomatique dans la guerre entre Israël et le Hamas.



L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a mis en garde ce dimanche 29 octobre contre un écroulement de « l'ordre civil » dans la bande de Gaza après le pillage d'entrepôts et de centres de distribution d'aide alimentaire qu'elle gère. « Des milliers de personnes ont pénétré dans plusieurs entrepôts et centres de distribution de l'UNRWA dans le centre et le sud de la bande de Gaza », a affirmé l'agence onusienne dans un communiqué. « C'est un signe inquiétant que l'ordre civil commence à s'écrouler après trois semaines de guerre et un strict siège sur Gaza ».



Un père tient dans ses bras le corps de son jeune garçon, tué dans une frappe israélienne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ceci avant son enterrement.