L’Ofnac a déposé une vingtaine de dossiers sur la table du Procureur

La présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), Seynabou Ndiaye Diakhaté, a révélé avoir déposé une vingtaine de dossiers sur la table du Procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye.



Elle assure que si ces dossiers avaient été exploités, on n’en serait pas là aujourd’hui. La présidente a cité le dossier Petro-tim et l’affaire des 94 milliards FCFA, opposant Ousmane Sonko à l’ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo.



Seynabou Ndiaye Diakhaté a assuré que l’institution qu’elle dirige a procédé à tous les actes, entendu les personnes qu’il fallait entendre, recueilli les pièces de procédures et remis l’ensemble des dossiers à Serigne Bassirou Gueye, rapporte le quotidien Les Echos.