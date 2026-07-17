L'Ouganda officialise la guérison de son dernier patient atteint d'Ebola

En Ouganda, le dernier patient atteint d'Ebola est sorti guéri de l'hôpital le jeudi 16 juillet 2026, marquant la fin des hospitalisations. Les autorités de Kampala rappellent toutefois qu'une période d'observation de 42 jours sans nouvelle contamination est obligatoire avant de déclarer officiellement la fin de l'épidémie.



« Ebola peut être vaincu », a lancé le ministre de la Santé, le docteur Chris Baryomunsi, dans des propos rapportés par RFI. Il s’exprimait à l’occasion d'une cérémonie dédiée à la guérison du dernier patient du pays. Si très peu d’informations ont été divulguées sur ce patient, il s’agit d’un citoyen congolais qui avait traversé la frontière pour se faire soigner à Kampala.



«Nous allons rester vigilants et renforcer les mesures le long de la frontière pour minimiser ou totalement éviter la transmission transfrontalière», a ajouté le ministre.