Présumée agression sexuelle sur deux mineures à la plage de Guédiawaye : le tribunal prononce la relaxe de l’accusé

Dans la banlieue de Dakar, Idrissa Niang, un apprenti chauffeur de 22 ans provenant de Yeumbeul, a comparu devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Il était accusé de faits présumés de détournement de mineures et d’attentats à la pudeur sur deux adolescentes à la plage de Guédiawaye. Après examen du dossier et des différents arguments présentés, la juridiction a finalement prononcé la relaxe de I. Niang par faute de preuves.



A l’origine de cette affaire, les présumées victimes A.Ciss et KH.Camara affirmaient avoir été harcelées sexuellement par I.Niang, qui les incitait à le rejoindre dans les filaos et puis dans un hôtel pour des actes compromettants.



Cette affaire, rapportée par L’Observateur dans son édition du vendredi 17 juillet, a été marquée par de vifs débats autour de l’état psychiatrique du prévenu. L’accusé a nié les faits et aurait notamment évoqué des troubles mentaux, avant de tenir des propos disloqués. Par la suite, des témoignages contradictoires ont été soulevés au cours de l’audience, poussant les jurés à innocenter le mis en cause.