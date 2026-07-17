Port de Dakar : Doune Pathé Mbengue reconnait que sa nomination est une «une mission titanesque»

Administrateur civil et maire de Cambérène (Dakar), Doune Pathé Mbengue a été nommé, jeudi 16 juillet, Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD). Il remplace Waly Diouf Bodiang, considéré comme un proche d’Ousmane Sonko et très critique envers la Coalition présidentielle de Diomaye Faye.



Ce vendredi 17 juillet, au micro de la RFM, lors du journal de 12h, Doune Pathé Mbengue reconnait que sa nomination est une «une mission titanesque au regard du contexte» politique et social au Sénégal. «Je considère cette nomination comme une mission. Nous prions Dieu pour avoir la force et la capacité de pouvoir la réaliser. Nous estimons aussi que c'est une mission titanesque au regard du contexte, des contraintes et surtout des défis auxquels le Sénégal est globalement confronté», a-t-il dit.



Sous le règne de Waly Diouf Bodiang, alors que le PAD a fait l’objet de remous en raison de licenciements et de rupture de certains contrats, le nouveau directeur veut «prendre le temps de tâter le pouls et d'analyser», avant de se «prononcer de façon précise sur les chantiers» en cours. «Nous prendrons le temps d’étudier cette situation avec minutie (…) afin que tout le monde puisse se retrouver à travers la gestion du PAD», a-t-il rassuré.



Il convient de rappeler que le limogeage de Waly Diouf Bodiang n’est pas vraiment une surprise. Ces dernières semaines, à chaque Conseil des ministres, Diomaye Faye place progressivement ses alliés à des postes stratégiques, tout en écartant les proches de Sonko, dans un contexte de rupture politique entre ces deux anciens camarades du parti Pastef (majorité parlementaire).