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Ouganda : un accident de bus scolaire occasionne au moins 21 morts, dont 20 enfants



Ouganda : un accident de bus scolaire occasionne au moins 21 morts, dont 20 enfants
Dans l’est de l’Ouganda, vingt élèves d’une école primaire et un adulte ont été tués dans un accident, jeudi soir, alors qu’il revenait d’une sortie scolaire. L’annonce a été faite ce vendredi 17 juillet, par la Police.

«Le chauffeur a apparemment perdu le contrôle du véhicule, lequel est sorti de la route, a percuté une grosse pierre et s’est retourné », a expliqué la police sur X, ajoutant que trois adultes et plusieurs enfants avaient également été blessés.

Toujours selon les forces de l’ordre, le bus scolaire, appartenant à l’école primaire King-David de Ndejje (ville située près de la capitale, Kampala), revenait d’une excursion aux chutes de Sipi, dans le district de Kapchorwa. L’accident, quant à lui, a eu lieu vers 20 heures (GMT).

Les enquêtes sont en cours pour établir les circonstances exactes de ce drame.
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Charles KOSSONOU

Vendredi 17 Juillet 2026 - 14:23


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