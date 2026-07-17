Extension du TER à l’AIBD : les autorités annoncent des perturbations du trafic entre Yeumbeul et Diamnadio

Au Sénégal, la Senter et la Seter sont respectivement gestionnaire du patrimoine et autorité de sécurité, ainsi que exploitant-mainteneur du Train Express Régional (TER). Dans un communiqué, elles ont annoncé des "interruptions temporaires de circulation" du TER du 27 juillet au 1er août 2026, dans le cadre des "essais de montée en vitesse" pour préparer l’ouverture de la ligne jusqu’à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).



Les 27 et 28 juillet, le trafic sera interrompu "entre Rufisque et Diamniadio" tandis que du 29 juillet au 1er août, la coupure concernera "Yeumbeul et Diamniadio". Les trains circuleront normalement entre Dakar et Rufisque puis entre Dakar et Yeumbeul.



Ces essais constituent "une étape obligatoire avant toute mise en service commerciale" de la nouvelle section. Les trains d’essai effectueront des montées en vitesse à partir de Yeumbeul ou Rufisque pour tester la ligne jusqu’à Diamniadio. L’objectif est de "vérifier la conformité des installations et leur sécurité" pour le prolongement vers Sébikhotane et l’AIBD.



La Seter et la Senter invitent donc les voyageurs à "anticiper leurs déplacements et à prévoir des solutions alternatives" durant cette période, assurant que les informations seront diffusées "dans les gares, sur les plateformes digitales du TER ainsi que dans les médias".