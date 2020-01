L’UEFA fait scandale avec son équipe type de la Ligue des Champions, les quatre gagnants de l’arrivée de Quique Setién au Barça

Nouveau scandale à l’UEFA !

L’UEFA de nouveau dans la tourmente ! C’est ce matin le tabloïd anglais le Daily Mail qui révèle une information qui devrait faire jaser. Hier, l’instance européenne dévoilait son XI de l’année 2019 après le vote de plus de 2 millions d’internautes. Mais problème selon le journal anglais, l’UEFA n’aurait pas suivi les votes et aurait ajouté Cristiano Ronaldo à son équipe type alors que le Portugais n’aurait pas dû y être. Mais afin de ne pas vexer le quintuple Ballon d’Or, les décideurs ont choisi d’aligner un 4-2-4 avec CR7 alors que les voix avaient choisi un 4-3-3 avec N’Golo Kanté au milieu de terrain. Le champion du monde 2018 aurait donc fait les frais de ce choix qui ne devrait pas manquer de faire polémique aujourd’hui et durant les prochains jours.



Les plans de Quique Setién au Barça



Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone en début de semaine, Quique Setién tente d’imposer sa patte et de plaire en Catalogne. Le technicien espagnol est tout de même arrivé avec une belle cote lui que l’on dit adepte d’un jeu offensif et de possession. Pour Mundo Deportivo ce matin, l’ancien coach du Betis a un plan en quatre étapes pour les prochains jours afin de mobiliser pleinement tout son effectif. Dans un premier temps, il va devoir discuter avec Lionel Messi et ainsi plaire à la Pulga, élément essentiel s’il veut remporter des trophées cette saison. Puis, Setién a déjà décidé d’intégrer Riqui Puig, que les supporters blaugranas réclament, dans le groupe à part entière. Le cas Arturo Vidal va aussi être réglé : le Chilien ne bougera pas cet hiver. Enfin, une réunion doit avoir lieu dans les prochains jours afin de désigner un attaquant à recruter afin de palier à la blessure de Luis Suarez pour plusieurs mois.



La Juve propose 50 M€ pour Tonali

Le prodige de Brescia Sandro Tonali continue de faire tourner les têtes des cadors européens. Aujourd’hui le Corriere dello Sport nous explique que le milieu de terrain fait l’objet de très sérieuses attentions venues des deux clubs de Manchester, de Liverpool et du Paris Saint-Germain. En Italie, c’est l’Inter et la Juventus qui se tirent la bourre pour l’attirer. Mais à en croire le média, la Vieille Dame aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier et même éliminé le club lombard de la course en proposant 50 M€ à Brescia pour son joueur. La somme aurait été communiquée par le directeur général Fabio Paratici. L’Inter ne devrait donc pas surenchérir faute de moyens. Mais les autres clubs cités précédemment pourraient le faire cet été. Le feuilleton ne fait que commencer.