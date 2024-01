L'Unacois Yeessal appelle les candidats à la présidentielle 2024 à "faire preuve de responsabilité"

Le Président National de l'Union nationale es associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal (Unacois Yeessal), Cheikh Cissé, et tous les membres de l'association félicitent l'ensemble des candidats retenus pour les échéances électorales du 25 février 2024. Il leur demande "de faire preuve de responsabilité et battre leur campagne dans un climat de paix et dans la cohésion sociale afin de mieux consolidé et garantir la quiétude de chaque couche sociale dans notre cher Sénégal".



Cheikh Cissé et ses camarades d'ajouter : "Qu'ils chassent que le pays nous appartient à nous tous, les hommes passent mais le Sénégal demeure que dieu nous bénis

que dieu bénis le Sénégal amine".