L'Unacois embrasse la transformation digitale avec le lancement d'une nouvelle plateforme de services

L'Unacois (Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal) a marqué une étape significative dans son parcours vers la digitalisation avec le lancement officiel de sa nouvelle plateforme de services numériques. Cette initiative promet de révolutionner le fonctionnement de l'organisation et de ses membres, les propulsant dans une nouvelle ère d'efficacité et d'innovation.



Avec le Projet d’Appui aux Réformes et aux Politiques Agricoles (PSS) de Feed The Future Sénégal, financé par l'USAID, le président de l'Unacois Ousmane Sy Ndiaye a affirmé que ce partenariat vise "à améliorer la gouvernance et le développement stratégique de l'Unacois, contribuant de manière significative à l'influence du secteur privé domestique."



Réfléchissant sur les impacts profonds de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine, M. Ndiaye a rappelé "comment ces événements ont renforcé l'urgence de la transformation numérique. Avec les consommateurs se tournant massivement vers les plateformes en ligne pour leurs achats, les entreprises ont dû rapidement digitaliser leurs offres et leurs canaux de distribution pour répondre à cette nouvelle demande."



Il a souligné le moment stratégique de cette initiative, coïncidant avec une période de relance socio-économique et une nouvelle ère sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À l'en croire, la vision du chef de l'État pour un "Sénégal souverain, prospère, paisible et stable" s'aligne parfaitement avec les objectifs de transformation digitale de l'Unacois.



"La plateforme nouvellement lancée est conçue pour être un outil central dans la transformation digitale de l'Unacois, améliorant la performance opérationnelle, la gestion des données, la communication et la gestion des risques pour ses membres. En rendant une large gamme de services accessibles aux membres, quel que soit leur emplacement, la plateforme vise à soutenir les initiatives du secteur public et à fournir des services digitaux en haute valeur ajoutée sur tout le territoire", a expliqué Ousmane Sy Ndiaye.



Ajoute-t-il, "cette plateforme arrive à point nommé. Refuser la transformation numérique, c'est risquer de perdre en compétitivité."



La plateforme se concentre également sur le secteur agricole, visant à améliorer les processus de la production à la commercialisation grâce aux outils numériques. En utilisant des technologies telles que l'Internet des Objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain. Ainsi, "l'Unacois cherche à améliorer la qualité des produits, réduire les coûts de production et répondre plus efficacement aux demandes du marché. L'objectif ultime est de créer des chaînes de valeur plus efficaces et compétitives", a détaillé Ousmane Sy Ndiaye.



Il a souligné l'importance d'intégrer les stratégies numériques dans les contextes d'entreprise et territorial. Ce, en investissant dans la formation des équipes, en développant des partenariats avec des acteurs technologiques et en mettant en place des processus agiles, les entreprises peuvent optimiser leurs chaînes de valeur et maximiser les avantages du numérique.



"La relation entre la technologie numérique et le territoire est cruciale à l'ère actuelle. Équilibrer le développement numérique et la préservation de nos territoires nécessite une planification urbaine durable qui intègre pleinement les technologies numériques pour améliorer la qualité de vie tout en protégeant l'environnement", a-t-il noté.

L'Unacois s'engage dans ce voyage numérique à améliorer son efficacité opérationnelle, mais aussi à jouer un rôle crucial dans la transformation digitale du secteur privé sénégalais.