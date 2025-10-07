L’Union des Panafricanistes Sénégalais dénonce un discours “humiliant” du Premier ministre Sonko au Salon de l’Investissement

L’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS) a vivement réagi au discours du Premier ministre Ousmane Sonko prononcé ce mardi 7 octobre lors de la cérémonie officielle du Salon de l’Investissement FII Sénégal 2025, en présence du président Bassirou Diomaye Faye et de son homologue bissau-guinéen Umaro Embaló Cissokho. Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, l’organisation dit exprimer sa “profonde indignation” face à des propos jugés “inopportuns et humiliants” tenus devant deux chefs d’État.Lors de cette rencontre qui s’est tenue à Dakar au CICAD, Ousmane Sonko a appelé les dirigeants ouest-africains à “faire preuve de courage politique” sur les questions monétaires régionales, estimant que “les réformes nécessaires sont connues depuis des années, mais ne sont jamais mises en œuvre faute de volonté”. “Il est temps que nos autorités assument pleinement leurs responsabilités et engagent les réformes nécessaires. Sans cela, elles continueront à gouverner sans jamais transformer”, a déclaré le Premier ministre du Sénégal.Pour l’UPS, ce discours, tenu “sous le regard du monde et des partenaires africains”, a pris des allures “d’humiliation publique” et aurait manqué à la retenue requise par la fonction. “Un Premier ministre, fût-il charismatique et populaire, ne saurait s’autoriser à adopter un ton qui frôle le mépris envers son propre Président et un Chef d’État frère”, écrit le mouvement, estimant que cet épisode “ternit l’image du Sénégal” et “fragilise les symboles africains de cohésion et de respect diplomatique”.L’organisation panafricaniste rappelle que “la dignité des institutions nationales et africaines doit demeurer sacrée” et que “le panafricanisme véritable se nourrit de respect mutuel, d’humilité et de responsabilité, non d’humiliation publique ni d’arrogance institutionnelle”.L’UPS appelle à “un sursaut républicain” et à un “retour à la mesure dans la parole publique”, en soulignant que ceux qui incarnent l’État ont le devoir d’incarner la retenue et la dignité au nom du peuple qu’ils représentent.